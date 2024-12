Das Kraftfahrt-Bundesamt nennt sie Minis und das Marketing manchmal sogar viel zu hoch gegriffen „kompakt“. Allgemein üblich ist die Klassifizierung A-Segment, was immer noch besser klingt als „Kleinstwagen“ (B-Segment = Kleinwagen). Fahrzeuge dieser Kategorie stellen den Einstieg in die Welt der „richtigen“ Autos dar. Der kostet mittlerweile meistens deutlich mehr als 15.000 Euro ist die Ausnahme. 16.690 Euro ruft zum Beispiel Kia für die Einstiegsversion Edition 7 des Picanto auf.

Für diesen Preis sind allerdings auch ein Spurhalteassistent, Navigationssystem und Rückfahrkamera sowie Lederlenkrad und Sprachsteuerung an Bord. Dafür muss man sich aber auch mit 63 PS (46 kW) aus drei Zylindern und einer Höchstgeschwindigkeit von 145 km/h begnügen. Dennoch legt der zäh beschleunigende 1,0-Liter-Basismotor eine erstaunliche Elastizität an den Tag, die es erlaubt, den 3,60 Meter kurzen Kia beim Verbrauch mühelos im Normbereich von 5,2 Litern auf 100 Kilometer zu bewegen.



Das Interieur mit digitalen Instrumentenanzeigen wirkt dank Ziernähten am Lenkrad, genarbtem Hartplastik und etwas Klavierlack gefällig, das Platzangebot auch auf den hintern Sitzen ist ausreichend. Die Lehnen der Rücksitze sind getrennt umlegbar, einen Kofferraumzwischenboden gibt es allerdings nicht.



Mit einem angenehm sanft arbeitenden Spurhaltetassistenten, Android Auto bzw. Apple Carplay, Sprachsteuerung und weiteren Annehmlichkeiten ist der Kia Picanto recht gut ausgestattet. Da relativiert sich der Preis ein wenig. Gleichwohl würde sich vielleicht mancher das eine oder andere weniger wünschen, wenn er dafür etwas weniger für ein kleines Auto bezahlen müsste. (aum)