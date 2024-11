Die Essen Motor Show ist gestartet

Mit dem Preview Day ist heute die Essen Motor Show gestartet, die sich über neun Hallen erstreckt. Bis zum 8. Dezember präsentieren sich rund 500 Aussteller aus 15 Ländern auf Europas größter Messe für Tuning, Motorsport, Supersportwagen und Oldtimer. Unter anderem enthüllte die Initiative „Tune it! Safe!“ am Eröffnungstag ihr neues Kampagnenfahrzeug: einen getunten BMW M2 von AC Schnitzer in Polizeifolierung. Damit geht die Initiative nicht auf Jagd nach Rasern und Posern, sondern stellt seriöses Tuning in den Fokus. Temposünder und Rotlichtfahrer können sich auf der Messe übrigens kostenlos über ihren aktuellen Punktestand in Flensburg informieren.

Darüber hinaus ziehen in den nächsten neun Tagen unter anderem ein McLaren P1 in Originalgröße aus Lego-Steinen, eine Sonderschau zur DTM und weitere automobile Attraktionen die Blicke der Besucher auf sich. Dazu kommen Fahrzeugzubehör aller Art und Accessoires für Petrolheads. Auch Clubs und Rennstreckenbetreiber stellen sich in Essen vor.



Morgen und übermorgen sowie am darauffolgenden Wochenende ist die Essen Motor Show von 9 bis 18 Uhr geöffnet, in der Woche ab 10 Uhr. Tickets und Informationen gibt es unter www.essen-motorshow.de. Die reguläre Tageskarte kostet 20 Euro. (aum)