Mahle verschlankt sich

Auf dem weiteren Weg zur Transformation verschlankt Mahle seine Konzernstruktur. Das Stuttgarter Technologieunternehmen wird zum 1. Januar 2025 die Zahl seiner Geschäftsbereiche von fünf auf drei reduzieren. Dafür werden vier Geschäftsbereiche mit verwandter Produktionstechnik in zwei neuen Einheiten zusammengeführt. Dadurch sollen die Felder Elektrifizierung und Thermomanagement gestärkt werden. Die Geschäftsführung wird von sieben auf vier Mitglieder verkleinert. Im Zuge der Neustrukturierung übernimmt der Konzern auch die verbliebenen Minderheitenanteile von knapp 25 Prozent am Thermomanagement-Spezialisten Mahle Behr.

Die bisherigen Geschäftsbereiche „Motorsysteme und -komponenten“ sowie „Elektronik und Mechatronik“ werden künftig gemeinsam unter dem Namen „Powertrain and Charging“ geführt. Die Aktivitäten der bisherigen Geschäftsbereiche „Filtration und Motorperipherie“ sowie „Thermomanagement“ werden im neuen Geschäftsbereich „Thermal and Fluid Systems“ verschmolzen. Der Geschäftsbereich „Aftermarket“ wird mit etabliertem Produktsortiment und zusätzlicher Kompetenz in Elektrifizierung und Digitalisierung weiterhin als eigener Geschäftsbereich „Lifecycle and Mobility“ geführt



Arnd Franz bleibt Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO des Konzern. Er übernimmt zusätzlich die Funktion des Arbeitsdirektors. Das Personalwesen entfällt als eigener Geschäftsführungsbereich. Mit der bisherigen Arbeitsdirektorin und Mitglied der Geschäftsführung Dr. Beate Bungartz wurde nach Unternehmensangaben einvernehmlich die Beendigung der Zusammenarbeit vereinbart.



Jumana Al-Sibai, bislang verantwortlich für den Geschäftsbereich „Thermomanagement“, bleibt Konzerngeschäftsführer und übernimmt künftig den Bereich „Thermal and Fluid Systems“. Mit dem bisherigen Geschäftsführer des fusionierten Bereichs „Filtration und Motorperipherie“ Martin Weidlich wurde ebenfalls die Beendigung der Zusammenarbeit vereinbart. Georg Dietz, bislang für den Geschäftsbereich „Motorsysteme und -komponenten“ zuständig, bleibt Mitglied der Konzern-Geschäftsführung und übernimmt als Mitglied der Konzernspitze den Bereich „Powertrain and Charging“. Der bisherige Geschäftsführer des fusionierten Bereichs „Elektronik und Mechatronik“ Martin Wellhöffer wird als Chief Operating Officer (COO) in den Geschäftsbereich „Thermal and Fluid Systems“ wechseln. Markus Kapaun bleibt Finanzchef. (aum)