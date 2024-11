Mehr Licht, das soll angeblich der geheime Rat Johann Wolfgang von Goethe in der Stunde seines Ablebens als letzte Worte der Nachwelt hinterlassen haben. Diesen Wunsch können sich nun Autofahrer mühelos und legal erfüllen. LED-Leuchtmittel zur Nachrüstung werden unter anderem von Osram für immer mehr Fahrzeuge angeboten, mittlerweile sind sie auch für leicht in die Jahre gekommene Fahrzeuge wie einer Giulietta von Alfa Romeo aus dem ersten Baujahr zu haben.

Der Gewinn an Strahlkraft ist immens. Mit 330 Prozent mehr Helligkeit leuchten die Nightbreaker die Straße aus, dank einer kaltweißen Farbtemperatur von 6000 Kelvin treten besonders die Fahrbahnränder deutlich aus der Dunkelheit hervor und ermöglichen so sicheres Manövrieren bei Nachtfahrten. Zusätzlicher Gewinn ist die bessere Erkennbarkeit des eigenen Wagens für den Gegenverkehr, der ihn deutlich früher wahrnimmt ohne geblendet zu werden. Zwar sind LED-Leuchtmittel wesentlich teurer als herkömmliche Halogen-Lampen, dafür halten sie aber auch sechsmal so lange wie diese. Und bei den Black-Friday-Angeboten der Internet-Händler sinken ihre Preis um bis zu 40 Prozent auf weniger als 80 Euro.



Das Helligkeitsbedürfnis älterer Autofahrer ist biologisch bedingt. Mit den Jahren verlangen die Augen mehr Licht, um Dinge gut fokussieren oder räumlich anordnen zu können. Beides sind unverzichtbare Voraussetzungen für die sichere Fahrt durch die Nacht. (aum)