Vorschau: Ein Interview, ein edler Bruder und viele Motorräder

Audi elektrisiert weiter: Mit dem Elektro-SUV Q6 e-Tron haben die Ingolstädter bereits ein viel beachtetes Ausrufezeichen gesetzt. Auf derselben gemeinsam mit Porsche entwickelten Premium Platform Electric (PPE) rollt nun der A6 e-Tron an den Start. Als Limousine und Kombiversion Avant mit schärfer gestimmten Fahrwerk gibt es für zugegeben viel Geld, was man beispielsweise bei einem Tesla nicht bekommt: Produktqualität und Fahrspaß.

Auch das amerikanische Elektro-Startup Lucid versteht sich als Premiumanbieter und will eine führende Rolle in diesem Segment einnehmen. Wie das gelingen soll und welche Pläne das Unternehmen in Deutschland verfolgt, erklärt COO Marc Winterhoff in unserem Interview. Aufgrund einer vorher nicht bekannten Speerfrist kommt die bereits für diese Woche versprochene Vorstellung des MG Cyberster am nächsten Mittwoch.



Mit dem Lexus LBX hat der japanische Premiumhersteller sein Angebot nach unten erweitert. Das kleinste Modell der Japaner ist ein schicker Crossover, der sich die technische Basis mit dem Toyota Yaris Cross teilt. Von ihm hat er auch den Vollhybrid geerbt. Ob sich der Aufpreis von gut 4500 Euro für den edlen Toyota-Bruder lohnt, klärt Guido Borck im Praxistest.



In Köln findet die Intermot statt. Die Motorradausstellung wechselt erstmals von Oktober auf Dezember und damit hinter die Mailänder EICMA und soll zudem künftig jährlich statt nur alle zwei Jahre stattfinden. Wir sind vor Ort.



Und natürlich halten wir Sie auch über weitere Neuigkeiten aus der großen bunten Welt der Mobilität auf dem Laufenden. (aum)