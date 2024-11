Hyundai und Kia schultern einen Roboter

Hyundai und Kia haben einen tragbaren Roboter für körperlich anstrengende Arbeiten entwickelt. Der X-ble Shoulder verringert das Verletzungsrisiko und steigert gleichzeitig die Arbeitseffizienz. Das mechanische Exoskelett wiegt etwa 1,9 Kilogramm und kann individuell an die Bedürfnisse des Trägers angepasst werden.

Hyundai und Kia planen den Einsatz des X-ble Shoulder in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, das Bauwesen, der Schiffbau, die Luftfahrt und die Landwirtschaft. Nach dem Marktstart im kommenden Jahr in Südkorea soll der Vertrieb schrittweise auf internationale Märkte ausgeweitet werden.



Der X-ble Shoulder wurde mit dem Fokus auf Sicherheit und Gesundheit der Nutzer entwickelt. Er reduziert die Schulterbelastung am Arbeitsplatz um bis zu 60 Prozent und senkt die Aktivität der vorderen Deltamuskeln um bis zu 30 Prozent. Durch den Einsatz von Carbon-Verbundwerkstoffen und verschleißfesten Materialien wird das Gewicht des Geräts minimiert, ohne dabei an Robustheit einzubüßen.



Der X-ble Shoulder ist in zwei Varianten mit unterschiedlicher Unterstützungskraft erhältlich. Die Basisversion eignet sich besonders für Tätigkeiten, bei denen die Haltung häufig wechselt. Die verstellbare Version hingegen ist ideal für Aufgaben mit wiederholten Bewegungsabläufen. Sie erlaubt es dem Benutzer, den Winkel für das maximale Drehmoment entsprechend seiner Arbeitshaltung anzupassen.



Das Nutzerfeedback spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des X-ble Shoulder. Zwischen 2022 und 2024 wurde ein Pilotversuch durchgeführt, an dem rund 300 Arbeiter und Gesundheitsmanager aus den Werken von Hyundai und Kia teilnahmen.



Zunächst soll der X-ble Shoulder in den Produktions- und Wartungsabteilungen von Hyundai und Kia selbst eingesetzt werden. Ab Mitte des Jahrzehnts sollen auch externe Unternehmen angesprochen werden. Neben dem X-ble Shoulder werden bereits weitere tragbare Robotersysteme: den X-ble Waist zur Unterstützung der Lendenwirbelsäule bei schweren Hebetätigkeiten sowie den medizinischen Roboter X-ble Mex zur Rehabilitation von Personen mit Verletzungen oder eingeschränkter Mobilität. (aum)