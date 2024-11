Ducati Streetfighter V4 ab März im Handel

Nach der Panigale V4 im Sommer hat Ducati jetzt auch die davon abgeleitet neue Streetfighter V4 präsentiert. Auch für sie gilt: Gewicht runter, Leistung rauf. 214 PS (157 kW) – sechs mehr als bei der Vorgängerin – treffen auf nun nur noch 189 Kilogramm (ohne Kraftstoff). Die Streetfighter, die zwei PS weniger leistet als die Panigale, setzt dabei mit einem Leistungsgewicht von 1,13 PS pro Kilogramm Maßstäbe im Segment.

Seine Höchstleistung erreicht der 1,1-Liter-Vierzylinder bei 13.500 Umdrehungen in der Minute. Das maximale Drehmoment von 120 Newtonmetern erreicht der V4 bei 11.250 Touren. Mit dem Racing-Kit steigt die Leistung auf 226 PS (166 kW). Die Streetfighter trägt einen völlig neuen Voll-LED-Scheinwerfer und einen 16-Liter-Tank sowie einen gegenüber der Vorgängergeneration kürzeren Kennzeichenhalter und niedrigeren Soziussitz. Der Fahrersitz bietet mehr Platz als bisher und Winglets arbeiten noch effizienter. Lenkwinkel und Nachlauf wurden geringfügig erhöht, die neuen Schwingenarme verbessert die Stabiliät.



Im Vergleich zum Vorgängermodell wurde die Kröpfung des Lenkers um einen Zentimeter nach hinten und damit näher an den Fahrer herangeführt. Die Fußrasten sind niedriger und weiter vorne angebracht und zudem ebenfalls einen Zentimeter innen positioniert. Eine tiefe Aussparung im oberen Teil des Tanks für den Kinnschutz des Helms ermöglicht dem Fahrer, sich auf den Geraden besonders windschlüpfrig zu machen. Gleichzeitig kann sich der Fahrer effektiver am hinteren Bereich des Tanks abstützen, der in Kombination mit den Seitenpads und der Form des Sitzes beim Bremsen, am Kurveneingang und in den Kurven eine bessere Unterstützung bietet. Die Belastungen für die Arme werden durch die neue Ergonomie deutlich reduziert. Die beiden in den Seitenverkleidungen befindlichen Lüfter leiten heiße Luft von den Beinen des Fahrers weg.



Das neue 6,9 Zoll große Farbdisplay ändert sein Layout dynamisch, indem es die Spalten verschiebt und die Flächen neu verteilt, um den Funktionen, die gerade verwendet werden, wie beispielsweise die Navigation, maximale Sichtbarkeit zu bieten.



Die neue Streetfighter V4 wird im März 2025 zu Preisen ab 24.990 Euro auf den Markt kommen. Das S-Modell ist mit Öhlins-Federung und -Lenkungsdämpfer, Schmiederädern und Lithium-Batterie ausgestattet. Beide werden als Einsitzer angeboten, wobei ein Soziuskit als Zubehör erhältlich ist. (aum)