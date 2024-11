Die HUK-Coburg übernimmt die Mehrheit an Pitstop

Die HUK-Coburg Mobilitätsholding übernimmt zum 2. Januar die Mehrheit an Pitstop. Die Tochtergesellschaft der Versicherung ist bereits seit zwei Jahren an der Werkstattkette beteiligt und stockt ihre Anteile von 25,1 Prozent auf 84,9 Prozent auf.

Bridgestone bleibt mit 15,1 Prozent Minderheitsgesellschafter. Stefan Kulas, der die bisherige Mehrheit an Pitstop hielt, hat diese abgegeben, bleibt aber in der Geschäftsführung. Dr. Florian Riedel, bisher verantwortlich für das Beteiligungs- und Kooperationsmanagement bei der HUK-Coburg, rückt in die Geschäftsleitung auf. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Kartellbehörde muss der Übernahme noch zustimmen. (aum)