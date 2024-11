Ein neuer Wolfsburger

In Wolfsburg hat die Produktion des VW Tayron begonnen. Erstes Fahrzeug der Serienfertigung war ein Fahrzeug in Ultra Violet Metallic mit 2,0-Liter-Dieselmotor und Panoramadach. In den kommenden Wochen werden im größten Werk des VW-Konzerns zunächst die Ausstellungs- und Vorführwagen für die europäischen Händler gebaut. Das nach dem Touareg in Europa zweitgrößte SUV der Marke kommt dann offiziell im März auf den Markt und ist auch als Siebensitzer erhältlich. Es wird sieben Motorvarianten geben, darunter zwei Plug-in-Hybride mit elektrischen Normreichweiten von über 100 Kilometern.

Der Tayron ist gewissermaßen der Ersatz für den Tiguan Allspace und das vierte VW-Modell, das im Stammwerk vom Band läuft. In Wolfsburg werden auch der Golf, der Touran und der Tiguan gebaut. (aum)