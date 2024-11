BMW spricht das Bikerherz an

Da dürfte so manches Bikerherz höher schlagen: BMW bringt die R 12 als S und Hommage an die legendäre R 90 S, die es 1973 mit 67 PS auf 200 km/h brachte. Der damalige Chef-Designer Hans A. Muth hatte das erste Serienmotorrad der Welt mit einer nach aerodynamischen Gesichtspunkten gestalteten Lenkerverkleidung sowie Heckbürzel entworfen. Einige Rennerfolge mehrten den Ruhm der R 90 S. In Erinnerung geblieben ist bei vielen Motorradfahrern in aller Welt auch die auffällige Lackierung in Daytona Orange.

Die R 12 S nimmt viele Gestaltungsmerkmale des Vorbilds auf. Sie hat eine lenkerfeste Cockpit-Verkleidung mit getöntem Windschild, eine Sitzbank mit Kontrastnähten und ist in Lavaorange metallic lackiert. Das das rote „S“ auf den Seitendeckeln, die rote Doppellinierung sowie die gebürsteten und mit Klarlack versiegelten Aluminiumflächen von Tank und Sitzbankhöcker ergänzen den Heritage-Auftritt.



Serienmäßig rollt die BMW auf Drahtspeichernrädern mit Felgenringen aus Aluminium. Zugeständnisse an die Moderne sind Hill Start Control, Schaltassistent Pro, Heizgriffe sowie Tempomat und Kurvenlicht.



Erhältlich ist die auf der R 12 Nine T basierende S ab Februar zum Preis von 22.000 Euro. (aum)