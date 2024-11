Chat-GPT fährt Opel

Mit dem überarbeiteten Mokka zieht Chat-GPT in ein weiteres Opel-Modell ein. Das Fahrzeug wurde vor allem in Innenraum aktualisiert und bietet künftig standardmäßig ein zehn Zoll großes digitales Fahrerinformationdisplay sowie einen ebenso großen Farb-Touchscreen. Dieser lässt sich wie beim Smartphone per Widgets ganz einfach bedienen. In Kombination mit dem optionalen Navigationssystem reicht alternativ ein „Hey Opel“, um die natürliche Spracherkennung zu nutzen. Dieses lernt dank Chat-GPT mit und schlägt – anhand des verlinkten Fahrerprofils – Ziele und Zielführungen selbsttätig vor.

Darüber hinaus kann die künstliche Intelligenz jede Menge Wissensfragen beantworten oder in einer fremden Stadt auf Sehenswürdigkeiten hinweisen sowie Restaurants vorschlagen. Aber auch ein Quiz lässt sich mit Chat-GPT während der Fahrt spielen.



Chat-GPT gibt es auf Wunsch auch in den Opel-Modellen Astra, Combo, Corsa, Grandland, Vivaro und Zafira. Der Sprachassistent ist Teil des Pakets Connect Plus. Für Kunden, die ihr Fahrzeug vor der Einführung des Services gekauft haben, ist er auf Anfrage erhältlich. (aum)