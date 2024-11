Der nächste Abschied: Toyota GR Supra

Und wieder verschwindet ein Sportwagen klassischer Bauart. Toyota verabschiedet mit zwei ab Frühjahr bestellbaren Sondereditionen den GR Supra. Die „Final Edition“ hat es aber auf jeden Fall noch einmal in sich: Das letzte Sondermodell der aktuellen Baureihe A90 entwickelt mit 435 PS (320 kW) noch einmal fast 100 PS und 70 Newtonmeter (570 Nm) mehr Drehmoment als die bisherige Topversion. Zudem wurden unter anderem Aerodynamik und Aufhängung verbessert. Dazu gesellt sich die neue Leichtbauvariante GR Supra Lightweight Evo mit Verbesserungen an Aufhängung, Fahrwerk und Bremsen sowie optimierter Abstimmung.

Mit dem aktuellen Supra feierte Toyota 2019 nach 17 Jahren Pause das Comeback der Baureihe. Den Anstoß hatte der damalige Vorstandsvorsitzenden Akio Toyoda gegeben. Seit der ersten Generation des Sportcoupés im Jahr 1978 als Celica Supra wurde an der klassischen Konfiguration aus Frontmotor und Hinterradantrieb sowie einem Reihensechszylinder festgehalten, auch wenn das aktuelle Modell seit 2020 Jahren auf Wunsch alternativ mit einem neuen 2,0-Liter-Vierzylinder geliefert wurde.



Die „Final Edition“ mit 3,0-Liter-Motor und manuellem Getriebe ist auf 300 Exemplare weltweit limitiert. Der leistungsgesteigerte Motor bringt den GR Supra auf eine Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h – 20 km/h mehr als die Version mit 340 PS. Die Dämpfung des Fahrwerks von KW lässt sich in 16 Zug- und zwölf Druckstufen für eine ideale Straßenlage unter verschiedenen Bedingungen einstellen. Darüber hinaus wurde die Kurvenlage durch einen angepassten Sturzwinkel der Vorder- und Hinterräder sowie durch eine Optimierung der aktiven Differenzialsteuerung erhöht. Exklusiv für die Performance-Variante wurde die elektrische Servolenkung überarbeitet, was ein direkteres Lenkverhalten zur Folge hat. Eine steifere Karosserie, ein verstärkter Querträger im hinteren Gepäckraum sowie verbesserte Stabilisatoren vorne und hinten sorgen für ein noch präzieseres Fahrverhalten. Reifen und Bremsen wurden der Performance angepasst.



Neben ihrer mattschwarzen Lackierung fällt die Final Edition durch aerodynamische Überarbeitungen auf, die das Resultat zahlreicher Windkanaltests von Toyota Gazoo Racing Europe sind. Dazu zählen ein Carbon-Frontspoiler, eine Frontschürze sowie ein Carbon-Heckflügel im Stil des GR Supra GT4. Diese Applikationen optimieren die aerodynamische Balance zwischen Front und Heck, den Abtrieb und verringern den Luftwiderstand. Der Kohlefaser-Lufteinlass auf der Motorhaube verfügt über ein herausnehmbares Innenteil, was bei Bedarf zusätzliche Kühlung ermöglicht. Ein Titan-Schalldämpfer von Akrapovic erzeugt den noch kraftvolleren Motorsound. Rote Vollschalensitze mit Alcantara-Bezug, rote Sicherheitsgurte, exklusive Carbon-Einstiegsleisten und Alcantara-Verzierungen unterstreichen die Exklusivität des Sondermodells im Innenraum.



Der GR Supra Lightweight wurde auf Basis von Kundenrückmeldungen weiterentwickelt. Toyota Gazoo Racing hat die Traktion, die Kurvenstabilität und die Bremsleistung verbessert sowie den Grip erhöht. Durch Modifikationen an der Aerodynamik wurden die Balance zwischen Vorder- und Hinterachse sowie der Abtrieb optimiert. Zu den Neuerungen zählen ein Entenbürzel-Heckspoiler aus Carbonfaser, neue Radlaufklappen an der Vorderachse und höhere Kotflügel an der Vorderachse. Die überarbeitete elektrische Servolenkung vermittelt ein direkteres Lenkgefühl. Im Innenraum ist der Fahrersitz mit Alcantara bezogen, bestickt mit dem Logo von Gazoo Racing. Auffällige rote Nähte, rote Akzente um den Schaltknauf sowie rote Sicherheitsgurte setzen weitere sportliche Akzente.



Allen Abschiedsrufen zum Trotz will Toyota den GR Supra in Zukunft noch weiterentwickeln, wie die Pressemitteilung etwas vage versichert. (aum)