Weihnachtskollektion bei Opel

Opel hat in seinem Lifestyle-Shop eine spezielle Christmas Collection aufgelegt. Zudem gibt es im Rahmen der „Yellow Weeks“ noch bis 8. Dezember mit dem Code „YELLOW20“ 20 Prozent Rabatt auf alle Artikel.

Zu den Geschenkideen zu Weihnachten gehören beispielsweise die neuen Socken in leuchtendem Orange mit gelbem „Frontera“-Schriftzug oder die dezenteren „Grandland“-Business-Socken mit Schneeflockenmuster und Opel-Schriftzug, die einen ersten Vorgeschmack auf die kommende Grandland Collection bieten. Das Paar kostet jeweils 11,50 Euro.

Der Opel-Monatskalender im DIN-A2-Format begleitet für 25 Euro durch das ganze Jahr, während der Adventskalender für 8,50 Euro die Wartezeit bis Weihnachten mit Schokolade verkürzt. Für sechs Euro gibt es einen Schokoladen-Weihnachtsmann im gelben Opel-Dress und für 19,50 Euro kommen vier Weihnachtskugeln mit schwarzem Opel-Aufdruck und Opel-Blitz an den Baum.



Zudem sind nach wie vor Artikel aus der Forever Forward Collection anlässlich des Jubiläums 125 Jahre Automobilbau in Rüsselsheim erhältlich. Dazu zählen ein T-Shirt, ein Badetuch und ein 272 Seiten starker Bildband. Und natürlich bietet die Markenkollektion noch viele weitere Kleidungsstücke und Accessoires für Opel-Fans. (aum)