Essen wird wieder für zehn Tage Mekka der Autofans. Rund 500 Aussteller präsentieren sich vom 29. November (Previewa Day) bis 8. Dezember auf der Motor Show. Im Mittelpunkt stehen, wieder Tuning, Motorsport und klassische Fahrzeuge sowie Zubehör und Accessories rund ums Auto. Die Besucher erwartet unter anderem der Supersportwagen Yangwang U9 von BYD, ein aus über 340.000 Legosteinen zusammengesetzter McLaren P1 in Originalgröße und der Mercedes AMG One aus der Loh Collection.

Die Essen Motor Show ist an den beiden Wochenenden jeweils von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, an den übrigen Wochentagen ab 10 Uhr. Eine reguläre Tageskarte kostet 20 Euro, am Preview Day sind es 32 Euro. (aum)