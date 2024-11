En miniature: Eine Ducati aus 1603 Steinen

In der Reihe seiner Fahrzeuge nach Originalvorbildern und mit funktionsfähigen Details hat sich in seiner Technic-Serie jetzt der Ducati Panigale V4 S angenommen. Das Motorrad im Maßstab 1:4 wird aus 1603 Steinen zusammengebaut. Viele mechanische Funktionen der echten Panigale, wie etwa die Schaltung oder Federung, wurden in das Modell übernommen. Der Motor wird ebenfalls detailgetreu zusammengesetzt. Lego empfiehlt den Bausatz daher auch erst ab einem Alter von 18 Jahren. Die Farbgebung in Ducati Red entspricht ebenfalls dem großen Vorbild.

Als Weihnachtsgeschenk eignet sich die Lego-Ducati dennoch nicht. Sie ist erst ab dem 1. Januar offiziell erhältlich (am Neujahrstag erst einmal online). Der Preis beträgt 199,99 Euro. (aum)