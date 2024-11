Der Volkswagen-Konzern will sich in China stärker aufstellen und hat den Joint-Venture-Vertrag mit SAIC frühzeitig um zehn Jahre bis 2040 verlängert. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts will SAIC Volkswagen 18 neue Modelle der Marken VW und Audi auf den Mark bringen. 15 davon sollen exklusiv für den chinesischen Markt entwickelt sein. Die Zusammenarbeit mit SAIC besteht seit 40 Jahren. (aum)