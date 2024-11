Ari bringt seinen ersten Viersitzer

Mit dem Bruni erweitert Ari Motors sein Angebot an elektrischen Microcars um eine vierte Baureihe und den ersten Viersitzer. Der 3,07 Meter kurze und knapp anderthalb Meter breite Zweitürer ist bis zu 90 km/h schnell und bietet bei umgeklappten Rücksitzen bis zu 1180 Liter Stauvolumen. Das 15 kW (20 PS) starke Fahrzeug hat eine 17,3 kWh große Batterie, die laut Hersteller für Reichweiten von über 200 Kilometern sorgt.

Die Ausstattung umfasst unter anderem Zentralverriegelung, ein Cockpit mit Touchscreen-Display, Rückfahrkamera und Bluetoothfunktion. In der höherwertigeren Ausführung „Comfort“ gibt es zusätzlich Klimaanlage, Servolenkung und Nebelscheinwerferr sowie Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistenz und einen Abstandwarner. Für Gewerbetreibende gibt es den Ari Bruni auch als Cargo-Version mit Holzboden, Verzurrösen und Trenngitter. Die Nutzlast liegt bei 270 Kilogramm.



An der Haushaltssteckdose soll der Akku in vier bis Stunden wieder voll geladen werden können. Mit Schnellladefunktion vergehen nach Herstellerangaben etwa 35 Minuten, um die Batterie von 30 auf 80 Prozent ihres Energiegehalts zu bringen.



Die Preise für den Ari Bruni beginnen bei 15.990 Euro (netto) bzw. 19.028 Euro für Privatkäufer. (aum)