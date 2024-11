Alpine A110 S als Kunstwerk

Alpine hat in Paris sein Art Car 2024 präsentiert: Der A110 Monochromatic ist in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Mathieu Cesar entstanden. Die französische Sportwagenmarke geht damit im vierten Jahr in Folge eine künstlerische Kooperation ein. Enthüllt wurde der in Schwarz und Weiß gehaltene Alpine A110 S bei einer von Cesar inszenierten Abendveranstaltung in Anwesenheit von Markenbotschafter Zinedine Zidane.

Das Projekt Monochromatic soll durch die farbliche Beschränkung das Auto in ein Kunstwerk verwandeln. Die Schlicht- und Reinheit von Schwarz und Weiß sowie die Palette von Grau- und Chromtönen heben jede Linie und jedes Detail frei. Während Front- und Heckpartie in glänzendem Schwarz gehalten sind, wurden die Übergangsbereiche in weißer Schattierung ausgeführt. Im Inneren der A110 Monochromatic kontrastiert der weiße obere Teil mit dem schwarzen unteren Bereich. Rückenlehnen und Türverkleidungen vermitteln dank 3-D-Druck Leichtigkeit und Transparenz. Die weiß-schwarze Polsterung nimmt Bezug auf den Farbverlauf des Exterieurs. Aluminiumelemente wie das Dekor auf der Konsole, eine Namensplakette und spezielle Türschweller vervollständigen das Innenraumdesign.



Mathieu Cesar ist für seine Schwarz-Weiß-Porträts im retro-futuristischen Stil bekannt und gilt als Meister der Lichtsetzung. Und der Fotograf ist sein ganzes Leben schon Autofan. Während der Zusammenarbeit hat Mathieu Cesar den Alpine auch in Fotografien und einem Film eingefangen, die mit Licht und Schatten auf der Karosserie spielen. (aum)