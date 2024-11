Der AvD präsentiert sich in zwei Hallen

Mit gleich zwei Ständen wird der Automobilclub von Deutschland (AvD) bei der Essen Motor Show (29.11.–8.12.) auf Messegelände am Grugapark vertreten sein. Eine der Wurzeln des ältesten deutschen Automobilclubs liegt in der „Pflege des Sports“, wie es bei seiner Gründung vor 125 Jahren hieß. Das veranschaulichen in Halle 8 am Stand A 11 drei Rennwagen: ein Audi R8 LMS GT3 Evo II von 2022, ein 1993er Toyota Supra, aus der AvD Drift Championship und der Bergrennwagen Elia Avrio ST 09 von 2009.

Die zentrale Halle 1 der Messe Essen beherbergt traditionell den Klassikbereich der Motor Show und weist auch schon auf die im April stattfindende Techno Classica hin. Der AvD zeigt sich mit einer Reihe von Fahrzeugen aus dem jahrzehntelangen Pannenhilfsdienst. Zu sehen sind ein in den Clubfarben Weiß und Rot lackierter DKW Schnelllaster von 1955, ein ein Jahr jüngerer Opel Olympia Rekord Caravan, ein VW 1600 Typ 3 Variant (Baujahr 1973) und ein 1976er Opel C Kadett Caravan.



Klassikerfreunde erhalten am AvD-Stand eine Übersicht über die Oldtimerrallyes und Veranstaltungen des Automobilclubs. Den Auftakt bildet die Rallye Monte-Carlo Historique vom 29. Januar bis 5. Februar. Einer der Startorte ist Bad Homburg. Höhepunkt im Veranstaltungskalender ist wieder die AvD-Histo-Tour, die Anfang August an drei Tagen durch Eifel und Ardennen mit Fahrten auf vier Rennstrecken führt. Zugelassen sind Old- und Youngtimer bis Baujahr 2004. Im Oktober übernimmt der AvD dann die Sportorganisation des ersten „Legends Grand Prix“ am Salzburgring mit Monoposto-Rennwagen, Sportprototypen und Renn-Tourenwagen (GT) aus den 1920er bis Mitte der 1980er Jahre. (aum)