Produktion des Fiat E-Ducato gestartet

Stellantis hat im italienischen Werk in Atessa mit der Produktion des neuen Fiat E-Ducato begonnen. Die 110 Kilowattstunden große Batterie steht für eine Normreichweite von über 420 Kilometern.

Die Transporterbaureihe von Fiat kommt in Europa auf einen Marktanteil von 11,2 Prozent und im Heimatland auf 24 Prozent. Unangefochtener Spitzenreiter bleibt der Ducato bei den Wohnmobilen. Für 70 Prozent aller in Europa hergestellten Freizeitfahrzeuge bildet er die Basis.



Das 1981 als Joint Venture zwischen Fiat und der damaligen PSA-Gruppe (Peugeot, Citroën) eröffnete Werk Atessa verfügt heute über eine Fläche von mehr als 1,2 Millionen Quadratmetern. Die Fabrik in der Nähe von Chieti in den Abruzzen ist damit die größte Produktionsstätte für leichte Nutzfahrzeuge in Europa. Die Kapazität liegt bei bis zu 1200 Fahrzeugen pro Tag. Derzeit werden rund 80 Prozent der in Atessa gebauten Fahrzeuge in 75 Länder exportiert. (aum)