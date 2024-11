Toyota gewinnt Herstellerwertung

Toyota hat gestern zum vierten Mal in Folge die Herstellerwertung in der Rallye-Weltmeisterschaft gewonnen. In Japan holte sich das Team mit den beiden Fahrern Elfyn Evans (Schottland) und Sébastien Ogier (Frankreich) einen Doppelsieg. Gestartet war Toyota Gazoo Racing mit elf Punkten Rückstand auf Hyundai. Weltmeister wurde Hyundai-Fahrer Thierry Neuville mit Beifahrer Martijn Wydaeghe. Der Belgier profitierte von einem Unfall seines Teamkollegens Ott Tänak. Evans wurde Vize-Weltmeister. (aum)