Die Stellantis-Gruppe hat es mit Citroen Ami, Opel Rocks-e und Fiat Topolino vorgemacht, nun steigt auch Nissan in den Markt der elektrisch betriebenen Leichtkraftfahrzeuge ein. Mit dem Silence S04 des spanischen Mikromobil-Herstellers Acciona, für den die Japaner den Vertrieb übernehmen. Der nur 2,28 Meter lange, 1,27 Meter schmale, aber 1,57 Meter hohe Elektro-Zweisitzer richtet sich vorzugsweise an junge Menschen, aber auch Senioren im urbanen Umfeld, die auf eine individuelle, ÖPNV-unabhängige und wetterfeste E-Mobilität setzen. Ganz sicher eine große Marktlücke – wären da nicht die heftigen Preise.

Die Einstiegsvariante (L6e) ist ab 15 Jahren fahrbar, maximal 45 kkm/h schnell und kostet 11.995 Euro, die schnellere L7e-Version schafft bis zu 85 km/h, kostet aber mindestens 14.095 Euro. Optional sind für je 2650 Euro Aufpreis zwei weitere herausnehmbare Akkus mit je 5,6 kWh zu haben, die im besten Fall zusammen bis zu 175 Kilometer Reichweite ermöglichen. Insgesamt summiert sich die Top-Version damit auf 16.745 Euro.



Fürs Geld gibt es ein wendiges Stadtauto mit Vorzügen und Schwächen. Die schmale Bauweise und der extrem kleine Wendekreis erlaubt das Durchschlängeln in engen Gassen, während die erhöhte Sitzposition gute Übersicht bietet. Innen überrascht der Silence mit adäquaten Sitzen, veganen Kunstledereinsätzen und Gadgets wie Bluetooth-Audiosystem und Smartphone-Halterung. Der 247-Liter-Kofferraum reicht für Einkäufe, jedoch bleibt das Fahrzeug ohne Dämmung laut und wirkt bei hoher Geschwindigkeit instabil.



Die Handhabung der Batterien ist durchdacht: Mit Teleskopgriff und Rädern lassen sie sich wie Trolleys transportieren und an jeder Steckdose laden. Der Akku kann sogar als mobile Stromquelle dienen. Dennoch bleibt der S04 ein Kompromiss, denn Fahrwerk, Bremsen und Leistung stoßen schnell an Grenzen. Die Konkurrenz von gebrauchten oder günstigen E-Autos wie dem Dacia Spring ist stark – ob Nissans Elektro-Mobilitätsalternative da mithalten kann, bleibt offen. (aum)