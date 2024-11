Doppelprüfung wird abgeschafft

Geringere Kosten und weniger Bürokratie für Betriebe des deutschen Kfz-Gewerbes: Der Bundesrat hat heute die Doppelprüfung von Messgeräten in der technischen Fahrzeugüberwachung abgeschafft. „Diese Entscheidung war längst überfällig und entlastet die Kfz-Branche erheblich", sagte Bundesinnungsmeister Detlef Peter Grün, der auch Vorsitzender des Zentralverbands des Kraftfahrzeughandwerks (ZVK) ist. Dies sei ein wichtiger Schritt zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung.

Für die in Deutschland rund 3400 bei Sicherheitsprüfungen (SP) anerkannten Werkstätten ergeben sich durch den Beschluss nach Berechnungen des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) jährlich signifikante Kosteneinsparungen.



Mit dem Bundesratsvotum soll durch eine so genannte Verwendungsausnahme in der Mess- und Eichverordnung die jährliche Eichpflicht für Druckmanometer entfallen. Dadurch ist mit Inkrafttreten der Änderungsverordnung spätestens ab April 2025 nur noch eine regelmäßige Kalibrierung der Druckmanometer gemäß der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) erforderlich. (aum)