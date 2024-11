Mit dem Lucid Air Pure RWD bringt der US-amerikanische Spezialist für Premium-Elektrofahrzeuge eine Basisvariante auf den Markt, mit der die Marke aus dem Silicon Valley den Einstieg in ihre exklusive Welt erleichtert. Wobei dieser Einstieg allerdings kein Sonderangebot ist: Mindestens 85.000 Euro kostet die Version mit Heckantrieb. Exklusivität hat eben ihren Preis, und exklusiver als mit einem Lucid kann man kaum unterwegs sein. Weltweit sind bisher rund 20.000 Fahrzeuge der Marke gebaut worden, so dass der Lucid Air zu den seltenen Erscheinungen auf der Straße gehört.

Die Materialien im Innenraum sind hochwertig und sauber verarbeitet, was bei Automobilen Made in USA so nicht unbedingt zu erwarten ist. Die komfortablen Sitze bieten guten Seitenhalt und der Fahrer blickt auf eine aufgeräumte Informationszentrale. Beim Zentralbildschirm haben die Entwickler eine Menüführung gefunden, die sich nach einer kurzen Eingewöhnung intuitiv bedienen lässt.



Mit seinen 4,98 Metern gehört der Lucid Air Pure mit Heckantrieb zu den klassischen Limousinen. Beim Platzangebot im Fond übertrifft er immerhin die S-Klasse von Mercedes. Der vordere Kofferraum fasst 283 Liter, hinten gehen weitere 627 Liter rein. Der cw-Wert beträgt beeindruckende 0,197. Mit seinen 325 kW (442 PS) erreicht der Amerikaner in unter fünf Sekunden die 100-km/h-Marke. Die Topspeed beträgt abgeregelte 200 km/h.



Als Energiespeicher dient dem Air Pure RWD einen 88 kWh großen Akku, der nach der Messmethode WLTP eine Reichweite von 747 Kilometern ermöglichen soll. Tatsächlich bittet der Bordrechner die Limousine nach rund 600 Kilometern an die Ladestation. Lucid verspricht einen Verbrauch von 13 kWh auf 100 Kilometer, der im Alltag nicht ganz erreicht wird. Nach gut 1500 Kilometern über Autobahnen, kleinen Bergstraßen und Stadtverkehr meldete der Bordcomputer 15,3 kWh. Kein schlechter Wert. (aum)