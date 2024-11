Vorschau: Land Cruiser, Cyberster, Caravanhandel und Carrera

Toyota bringt den neuen Land Cruiser auf den Markt. Der japanische Offroader präsentiert sich in kantiger Formensprache und kehrt damit optisch zu seinen traditionsreichen Wurzeln zurück. Beim Antrieb bleibt es beim bekannten 2,8-Liter-Diesel mit 204 PS, der nun an ein neues Acht-Gang-Automatikgetriebe gekoppelt ist. Das Fahrwerk wurde umfassend überarbeitet, um die Performance auf der Straße und im Gelände zu verbessern. Guido Borck stellt die Neuauflage der 4x4-Legende im Fahrbericht vor.

MG kehrt ebenfalls zu seinen Wurzeln zurück und bringt einen offenen Zweisitzer an den Start. Der Cyberster ist ein elektrisch angetriebener Roadster und greift die Tradition der inzwischen chinesischen Marke wieder auf, die derzeit die erfolgreichste auf dem deutschen Markt ist. Ducati wird nächste Woche ebenfalls ein neues Modell ankündigen.



Peugeot hat in diesem Jahr wieder einige neue Elektromodelle eingeführt und bis 2030 soll die gesamte europäische Palette nur noch aus Stromern bestehen. Allein, der E-Markt ist knifflig und die Kunden hadern aktuell mit reinen Elektrikern. Doch die Franzosen haben (noch) weitere Pfeile im Köcher: Erneuerte Hybrid- und Plug-in-Hybride der bekannten Baureihen sollen den Einstieg in die Elektromobilität erleichtern. Wir haben uns die elektrifizierten Motorvarianten von 208 bis 5008 daher einmal genauer angesehen.



Das Angebot an A-Segmentfahrzeugen mit Verbrennungsmotor ist in den vergangenen Jahren immer weniger geworden. Und auch die Preise haben die 15.000-Euro-Marke in der Regel hinter sich gelassen. So wie der Kia Picanto. Er ist aktuell ab 16.690 Euro zu haben. Dafür gibt es zwar nur 63 zähe PS, aber dafür versöhnt der Verbrauch des Dreizylinders, wie der Mini im Praxistest beweist.



Wir werfen außerdem einen Blick auf die Los Angeles Auto Show, die heute ihre Pforten öffnet. Das Handelsblatt lädt in der nächsten Woche zum „Auto-Gipfel“ ein. Die Befragung „Focus Caravaning“ gibt die Stimmung bei den Händlern vor der nächsten Reisesaison wieder. Die Ergebnisse werden am Dienstag vorgestellt.



Weltmarktführer Carrera hat ein neues Modellrennbahnsystem namens „Hybrid“ auf den Markt gebracht, bei dem die Fahrzeuge nicht mehr über Schlitze in der Spur gehalten werden, sondern sich frei auf der Bahn (und abseits davon) bewegen können. Die Controller erinnern an die einer Spielekonsole und eröffnen allerlei zusätzliche Einstellmöglichkeiten. Wir machen die Probe aufs Exempel.



Darüber hinaus halten wir Sie tagesaktuell über weitere Neuigkeiten aus der Welt der Autos und Motorräder sowie aus der Fahrzeugindustrie und der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)



.