Mit Manthey-Kit geht noch mehr

Porsche bietet für den 911 GT3 RS nun ein Manthey-Kit an, mit dem sich die Performance des Hochleistungssportwagens auf der Rundstrecke nochmals steigern lässt. Dazu tragen eine nochmals verfeinerte Aerodynamik, ein modifiziertes Fahrwerk und optimierte Bremskomponenten bei. Das Kit mit diversen CfK-Teilen sorgt für nochmals deutlich erhöhten Anpressdruck und daraus resultierend erhöhte Kurvengeschwindigkeiten.

Die Buglippe mit neuem Flügelprofil fällt mit deutlich größer aus und ist an Verstärkungselementen aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff aufgehängt. Zusammen mit neu gestalteten Radhaus-Gurneys sowie je zwei Flaps pro Seite am vorderen Stoßfänger sorgt sie für erhöhten Abtrieb an der Vorderachse. Die Heckscheibe wird durch eine 25 Prozent leichtere CfK-Abdeckung ersetzt, auf die eine gleichfalls aus Carbon gefertigte Shark-Finne montiert ist, die vom WM-Siegerwagen 963 abgeleitet wurde und die Kurvenstabilität erhöht. Im Zusammenspiel mit sechs weiteren zusätzlichen Dachfinnen leitet sie zudem die warme Abluft des Frontkühlers nach außen ab und sorgt so selbst unter extremen Einsatzbedingungen für kühlere Prozessluft am Heck.



Das geteilte Flügelblatt erhöht in Verbindung mit vergrößerten und neu geformten Endplatten den Abtrieb an der Hinterachse. Auch der deutlich verbreiterte Heckdiffusor mit längeren Finnen besteht aus CfK und steigert den Abtrieb, ohne den Luftwiderstand zu erhöhen. Die Radverkleidungen aus Carbon reduzieren den Luftwiderstand. Insgesamt steigt der Abtrieb bei gleichem Luftwiderstand deutlich. Bei 285 km/h produziert der 911 GT3 RS mit Manthey-Kit über eine Tonne Gesamtabtrieb. Dies sorgt für höhere Geschwindigkeiten vor allem in mittelschnellen und schnellen Kurven und bestmögliche Fahrzeugstabilität.



Die Federraten des semiaktiven Gewindefahrwerks wurden an die höheren Abtriebswerte angepasst und vorne um 30 Prozent sowie hinten um 15 Prozent erhöht. Vier Rad- und drei Aufbaubeschleunigungssensoren sorgen in Verbindung mit einem neu entwickelten Steuergerät vollautomatisch für eine extrem schnelle und noch präzisere Dämpferabstimmung. Die neuen Stoßdämpfer arbeiten mit je zwei getrennten Ventilen für Druck- und Zugstufe und werden unabhängig voneinander geregelt. Im Track-Modus kann das Grund-Setup zudem über die Drehregler am Lenkrad manuell an die persönlichen Vorlieben angepasst werden.



Das Kit für den Porsche 911 GT3 RS kann ab sofort zu Preisen ab 76.911 Euro plus Mehrwertsteuer und Montage bestellt werden. (aum)