Auf 5 und 6 folgt 9

Hyundai wird im nächsten Jahr als drittes Modell seiner vollelektrischen Submarke den Ioniq 9 auf den Markt bringen. Mit einer Außenlänge von über fünf Metern und einem Radstand von 3,13 Metern bietet er Platz für bis zu sieben Insassen und bei voller Bestuhlung immer noch 338 Liter Kofferraumvolumen. Die Normreichweite soll bis zu 620 Kilometer betragen. Zudem verspricht Hyundai eine Anhängelast von bis zu 2,5 Tonnen.

Hyundai gibt eine Batteriekapazität von 110 kWh an. Die Ausführung mit Long-Range-Heckantrieb leistet 160 kW (218 PS), die Allradversion bekommt zusätzlich einen 70 kW (95 PS) starken Frontmotor. Spitzenmodell ist die Performancevarinate mit zwei 160-kW-Motoren, die das SUV in 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Die beiden anderen Modelle schaffen den Standardsprint in 6,7 bzw. 9,4 Sekunden.



Der Ioniq 9 wird unter anderem über eine um 19 Zentimeter verschiebbare Mittelkonsole und ein nach innen gebogenes Panoramadisplay verfügen. Im Innenraum werden viele nachhaltige und recycelte Materialien eingesetzt.



Das große Elektro-SUV ist das erste Hyundai-Modell mit Kotflügeln und Seitenverkleidungen aus Aluminium zur Senkung des Gewichts und Erhöhung der Effizienz. Eine aktive Luftklappe verbessert die Luftabdichtung. Die optionalen digitalen Seitenspiegel reduzieren den cw-Wert von 0,27 auf 0,26. (aum)