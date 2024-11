Vier Rennstrecken in drei Tagen heißt es auch im nächsten Jahr vom 6. bis 8. August wieder, wenn der Automobilclub von Deutschland die AvD-Histo-Tour ausrichtet. Nach dem bewährten Konzept wird die Rallye erneut im Dreiländereck Deutschland, Luxemburg und Belgien stattfinden. Die Teilnehmer erwarten neu ausgearbeitete Routen durch die Mittelgebirgsregionen Eifel und Ardennen sowie Gleichmäßigkeitsprüfungen auf dem Nürburgring, in Spa Francorchmaps und Zolder.

Mit dem Check-in der Teams und der anschließenden technischen Abnahme der Fahrzeuge beginnt die neunte Auflage der Veranstaltung am Nürburgring. Direkt im Anschluss geht es auf die legendäre Nordschleife. Dabei geht es darum, die in der ersten Runde selbst vorgegebene Sollzeit in den folgenden Runden möglichst genau zu wiederholen. Dieses Reglement gilt für alle Rennstrecken der AvD-Histo-Tour. Vor dem Abschluss der ersten Etappe stehen noch Wertungsprüfungen auf wenig befahrenen Straßen in der Eifelregion an. Übernachtet wird im Dorint-Hotel am Nürburgring.



Am Donnerstag starten die Teilnehmer aus der Boxengasse der Grand-Prix-Strecke heraus zur zweiten Wertungsprüfung am Nürburgring und den anschließenden touristischen Teil der nächsten Etappe. Am späten Nachmittag geht es auf den Circuit de Spa-Francorchamps. Von der berühmten Ardennen-Achterbahn in Belgien führt der Weg zur zweiten Übernachtung nach Maastricht in die benachbarten Niederlande. Dort haben sich die Organisatoren eine weitere Neuerung ausgedacht, denn das Maastrichter Hotel bildet nicht nur den Ausgangspunkt der dritten Etappe, sondern wird auch wieder das Ziel sein. Den Teams bleibt dadurch ein zusätzlicher Hotel-Check-in erspart.



Am abschließenden Freitag steht der Abstecher auf die ehemalige Formel-1-Rennstrecke in Zolder auf dem Programm, Nach der Rückkehr nach Maastricht werden im Rahmen einer Abendveranstaltung die Pokale und Preise überreicht.



Auch 2025 wird die AvD-Histo-Tour als offizieller Wertungslauf der Deutschen Classic Serie gewertet. Das Ergebnis fließt außerdem in die Gesamtwertung zum Deutschen Classic Pokal ein.



Zur AvD-Histo-Tour 2025 sind Old- und Youngtimer bis Baujahr 2004 zugelassen. Nennungen für können ab sofort über die Homepage des AvD abgegeben werden. Bis zum 31. Januar gibt es einen Frühbucherrabatt auf das Nenngeld. (aum)