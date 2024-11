Mit Porsche den Berg hinunter

Porsche hat im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Sportartikelhersteller Head erstmals einen Ski für Freerider entwickelt. Aksel Lund Svindal, Markenbotschafter beider Unternehmen, hat sein Wissen als ehemaliger Weltklasse-Skifahrer eingebracht. Das Design stammt von Porsche.

Head bietet das Modell als limitierte Serie in den original Porsche-Farben an. Erstmals wurden die nachhaltigen Materialien Rattan und Flachs verarbeitet. Die oberste Schicht des Porsche Head 106 Series ist transparent und gibt den Blick frei auf die Naturfasern in seinem Innern. Naturfasern setzt der Sportwagenbauer auch bei seinen Rennsport-Modellen ein: Beim Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR, der beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring an den Start ging, sind beispielsweise Fahrer- und Beifahrertür sowie der Heckflügel aus einem solchen Fasermix hergestellt. Bei der Produktion wird 85 Prozent weniger CO2 erzeugt als bei dem vergleichbaren Prozess für Carbonfasern. Die Naturfasern fallen in der Landwirtschaft als Reststoffe an und stehen nicht in Konkurrenz zum Nahrungsmittelanbau.



Den in Österreich konstruierten Ski gibt es in den Längen 184 und 177 Zentimeter. Das längere Modell hat einen Sidecut von 131 – 106 – 127 Millimetern und einen Radius von 17,8 Metern. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt inklusive Bindung bei 1700 Euro. Angeboten wird der neue Freeride-Ski im Fachhandel. (aum)