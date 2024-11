Jaguar will sich neu erfinden

Um die Marke ist es schon seit einiger Zeit etwas still geworden. Die letzten Modellmeldungen von Jaguar bezogen sich auf den Abschied vom F-Type und ein letztes Sondermodell des F-Pace. Nun will sich die Marke offenbar neu erfinden und hat heute eine aktualisierte Corporate Identity präsentiert. Anfang Dezember soll dann mit einer Designstudie der Aufbruch in die Zukunft eingeläutet werden. Die Rede ist von einem „opulenten Modernismus“ (exuberant modernism) als künftiger Markenphilosophie. (aum)