Vinfast ist die Nummer eins

Auch wenn es Elektroautos momentan nicht überall leicht haben, in Vietnam hat sich der erste und bislang einzige heimische Automobilhersteller mittlerweile allein mit BEV-Modellen die Marktführerschaft gesichert. Es ist eines der wenigen Länder weltweit, in denen mehr Elektrofahrzeuge als Verbrenner verkauft werden. Im September lieferte das Unternehmen mehr als 9300 Autos an heimische Kunden aus und setzte seine Wachstumsdynamik auch im Oktober mit einer 21-prozentigen Steigerung gegenüber dem Vormonat fort.

Aufgrund der globalen Ambitionen hat der an der Nasdaq notierte Autohersteller bereits angekündigt, seine Produktion auf Nordamerika, Indien und Indonesien auszuweiten. Mit weltweit acht Elektroautomodellen, einem Elektrobus, neun Elektromotorrädern und einem Elektrofahrrad deckt Vinfast ein breites Spektrum ab. Branchenführend ist auch die Garantie von zehn Jahren auf Batterie und Fahrzeug (bis 200.000 Kilomter). (aum)