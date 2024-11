Leapmotor legt los

Die chinesische Stellantis-Marke Leapmotor liefert nun die ersten Fahrzeuge an Kunden in Deutschland aus. Der erste T03 wurde in Flensburg im Autohaus Klaus + Co an seine Besitzerin übergeben. Birgit Erdal ist seit vielen Jahren E-Auto-Fahrerin und hat sich nicht zuletzt für den großzügigen Innenraum des kleinen Wagens entschieden. Zudem hat sie das Preis-Leistungsverhältnis überzeugt, wie sie sagt.

Der Leapmotor T03 ist ein A-Segment-Fahrzeug und hat laut Hersteller einen Innenraum von der Größe eines B-Segment-Autos. Die Normreichweite liegt bei 265 Kilometern, die Preisliste beginnt bei 18.900 Euro. Dem T03 folgt nun in Kürze das Mittelklasse-SUV C10 mit einer WLTP-Reichweite von 420 Kilometern und zu Preisen ab 37.600 Euro. Für 2025 Jahr ist das Kompaktmodell B10 angekündigt. (aum)



Weltweit hat das Joint Venture Leapmotor International, an dem Stellantis 51 Prozent hält, derzeit mehr als 200 Händler in 13 Märkten und strebt für nächstes Jahr 500 Verkaufsstellen an. (aum)