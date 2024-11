Wechsel bei Alfa Romeo

Cristiano Fiorio wird Head of Global Marketing and Communication. Der Italiener kam 2013 zum damaligen FCA-Konzern. Vielfache Erfahrung in Marketing und Kommunikation.

Der 1972 in Turin geborene Cristiano Fiorio kam 2013 zum damaligen Konzern Fiat Chrysler Automobiles. Er war unter anderem Head of Brand Marketing Communication für den Wirtschaftsraum EMEA sowie Head of Advertising, Digital, Events, Sponsorships and Trade Fairs für alle FCA-Marken. Ab November 2019 leitete er zudem das Team für die Markteinführung des Fiat 500 Elektro. 2021 kam der Italiener als Leiter des Formel-1-Projekts zu Alfa Romeo. Als Direktor für strategische Projekte der Marke war er zuletzt außerdem für den in Kleinserie gebauten Alfa Romeo 33 Stradale verantwortlich. Davor leitete Fiorio unter anderem die markenübergreifende Kommunikation und die konzernweite Markenwerbung in der EMEA-Region in den Bereichen Events, Lizenzierung und Merchandising.



Cristiano Fiorio ist verheiratet und zweifacher Vater. Vor seiner Tätigkeit bei FCA arbeitete er in verschiedenen Unternehmen aus den Bereichen Großveranstaltungen, Sport und Tourismus. Fiorio ist Mitglied des Verwaltungsrats von Basic Net. Die Gruppe ist auf den Vertrieb und die Entwicklung von Freizeit- und Sportbekleidung sowie von Schuhen und Accessoires verschiedener Marken (Superga, Kappa, Sebago, Kway und andere) spezialisiert. (aum)