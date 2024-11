KOMPAKT Eine US-Legende kommt wieder

Wer an klassische amerikanische Offroader denkt, der denkt vor allem an die legendären Modelle der Marke Jeep. Inzwischen gibt es auch wieder einen richtigen Ford Bronco, und das Pendant dazu war einst der Chevrolet Blazer, der aktuelle Blazer hat mit dem Klassiker aber so gar nichts zu tun. Und dann gab es noch die Nummer vier: Den rustikalen Scout, der von 1960 bis 1980 vom Nutzfahrzeug- und Traktorenhersteller International Harvester gebaut wurde. Nun kommt er wieder.

Es war im Mai 2022 eine kleine Sensation, als der damalige VW-Chefdesigner Klaus Zyciora auf der digitalen Plattform Instagram mit zwei Designskizzen ankündigte, dass der Wolfsburger Konzern an einem Neustart der Marke arbeite.



Vor wenigen Wochen war es soweit: Vor 300 Gästen enthüllte Markenchef Scott Keogh in Tennessee den Geländewagen Traveler und den Pick-up Terra. Beide Elektromodelle zeichnen sich durch ausladende Diensionen aus: Der geschlossene Geländewagen ist 5,28 Meter lang, der Pritschenwagen misst sogar 5,82 Meter; sie sind 194 bzw. 197 Zentimeter hoch und 203 Zentimeter breit. Das Styling nimmt Designelemente und Proportionen des klassischen Scout auf, im Interieur dominieren klare, horizontale Linien.



Die neuen Scout konkurrieren mit der R1-Serie der US-Marke Rivian, bei der Volkswagen jüngst ebenfalls eingestiegen ist. Der Terra zielt zudem auf den Ford F-150 Lightning und den Tesla Cybertruck. Dabei sollen die Scouts unter 60.000 Dollar (knapp 57.000 Euro) Einstandspreis kosten und damit günstiger als ihre Konkurrenten sein. Die ersten Auslieferungen sind für 2027 geplant, zunächst in den USA. Es wird einen Elektroantrieb und eine Version mit Range Extender geben. (aum)