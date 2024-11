Sechs neue Schnellladesäulen für Lastwagen

Mercedes-Benz hat am Werk in Wörth sechs neue Lkw-Schnellladesäulen mit 400 Kilowatt installiert. Sie dienen elektrisch betriebenen Lastwagen, die den Produktionsstandort beliefern. Mercedes-Benz Trucks möchte den Lieferverkehr in sein größtes Nutzfahrzeug-Werk bis Ende 2026 zu 100 Prozent elektrifizieren. Derzeit erfolgen bereits 20 Prozent der von Daimler Truck direkt beauftragten Anlieferungen von Produktionsmaterial mit Elektro-Lkw. Der neue Schnellladepark in der Nähe zur Werkseinfahrt am Tor 2 bietet die Option auf die Erweiterung um zwei weitere Ladesäulen, die die Anforderungen für künftige Bedarfe des Megawattladens erfüllen.

Seit 2022 gibt es bereits einen Ladepark für Kunden beim Branchen-Informations-Center (BIC) in Wörth am Rhein, in unmittelbarer Nähe zum Werk. E-Lkw Kunden können dort Ladesäulen und -konzepte verschiedener Hersteller testen und mit den Experten von Mercedes-Benz Trucks vor Ort über Ladelösungen für ihre Betriebe erarbeiten. (aum)