Vorschau: Kleine E-Transporter, großer Hannes und viele US-Cars

Dem Streetscooter-Desaster der Post zum Trotz: Elektromobilität spielt vor allem dort ihre Stärken aus, wo sie sinnvoll eingesetzt wird. Die Klein- und Leichtkraftfahrzeuge von Ari Motors aus Borna bei Leipzig zum Beispiel bieten sich für städtische Lieferdienste und kleine Gewerbebetriebe ebenso an wie für den Dauereinsatz auf dem Werkgelände und in der großen Halle. Wir stellen das Lastendreirad 345 und den Minitransporter 458 näher vor.

Hannes Camper hat sich mit komplett ausgestatteten Kompakt-Reisemobilen aus dem Stand eine Pole-Position im Caravaning-Markt erobert. Wir waren mit dem Großen Hannes unterwegs. In der Branche herrscht derweil Unruhe: Satte Rabatte bei den Händlern, ungewöhnlich viele Personalwechsel im oberen Management – steckt der Industriezweig in der Krise? Die Verkaufszahlen sprechen dagegen. Aber die Gier nach mehr war offenbar wieder einmal zu groß, meint unser Experte Michael Kirchberger.



Jens Meiners berichtet über das Modellangebot von Scout in Amerika, nachdem Volkswagen die Marke dort wiederbelebt hat. Ein Faible für US-Autos hat auch der Hamburger Fotograf Carlos Kella. Er präsentiert zum 17. Mal seinen Wochenkalender „Girls & legendary US-Cars“. Auch für 2025 ist wieder ein abwechslungsreiches Werk mit Frauen aus der Vintage- und Pin-up-Szene entstanden, bei dem die Spannbreite von Ford-Modellen aus den Dreißigern bis zum 1976er Lincoln Continental Town Coupé und Pick-up von 1982 reicht.



Darüber hinaus berichten wir auch nach dem Systemupdate wie gewohnt tagesaktuell über weitere Neuheiten und Entwicklungen rund um Auto, Motorrad und Verkehrspolitik. (aum)