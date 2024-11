KOMPAKT BYD Sealion 7: Mit Highspeed und Haifischnase

BYD (Build Your Dreams) erhöht die Schlagzahl. Mit dem Sealion 7 bringt der größte chinesische Elektroautohersteller nun bereits seit 2022 sein achtes Modell nach Deutschland. Der 4,83 Meter lange Mix aus SUV und Coupé bringt alles mit, worauf nicht nur E-Mobilisten abfahren: sportlich-elegantes Design, hochwertiges und geräumiges Interieur, fette Leistungen und hohe Reichweiten, jetzt sogar gepaart mit schnellen Ladezeiten. Dazu kommen wahlweise Allradantrieb und ein bemerkenswertes Preis-Leistungsverhältnis, mit dem der surrende Seelöwe vor allem dem Model Y von Tesla Paroli bieten soll.

Das von Wolfgang Egger, ehemals Audi- und Alfa-Designer, gestaltete Modell knüpft an BYDs „Ocean-Serie“ an, erkennbar an der markanten „Haifischnase“, LED-Leuchten im X-Design und der Wassertropfen-Grafik in den Rückleuchten. Ein 2,93 Meter langer Radstand sorgt für viel Platz, der Fahrkomfort bleibt jedoch eher auf moderate Geschwindigkeiten abgestimmt. Die Allradvariante leistet 530 PS und beschleunigt mit dem schnellsten Serien-Elektromotor der Weltin 4,5 Sekunden auf 100 km/h. Dank neuester Blade-Batterie-Technologie liefert der Sealion 7 schon in der Basisversion eine Reichweite von 482 Kilometern, mit maximal 230 kW Ladeleistung lässt sich der große Stromspeicher im besten Fall in nur 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen.



Die Serienausstattung umfasst viele Features wie ein Panorama-Glasdach und ein drehbares 15,6-Zoll-Display. Preislich startet der Sealion 7 ab 47.990 Euro und unterbietet damit den Tesla Model Y. Trotz des guten Preis-Leistungsverhältnisses fehlt es BYD jedoch noch an Markenbekanntheit in Europa. Ein umfangreiches Händlernetz soll das ändern, bis Ende 2025 sind 500 Standorte in Europa geplant, 120 davon in Deutschland. (aum)