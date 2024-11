Uniti hat eine neue Vorsitzende

Christine Keslar-Tunder ist neue Vorsitzende von Uniti, dem Bundesverband Energie Mittelstand (vormals Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen). Sie wurde gestern auf der Jahresmitgliederversammlung in Berlin in ihr Amt gewählt. Die Geschäftsführerin des Familienunternehmens Keslar GmbH Energiehandel aus Kempten im Allgäu tritt nach zwölf Jahren die Nachfolge von Udo Weber an, der zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.

Uniti macht sich in der augenblicklichen Debatte um klimafreundliche Mobilität für den Einsatz synthetischer Kraftstoffe, so genannter e-Fuels, stark. (aum)