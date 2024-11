Iveco liefert 192 e-Daily an UPS

Iveco liefert in diesem Jahr noch 192 e-Daily an UPS. Die Paketfahrzeuge kommen in Deutschland zum Einsatz, vier davon gehen in die Schweiz. 120 der Transporter und die notwendige Ladeinfrastruktur werden vom Bundesverkehrsministerium mit insgesamt 6,4 Millionen Euro gefördert.

Bei den neuen Fahrzeugen handelt es sich um nach UPS-spezifischen Vorgaben in Deutschland umgebaute Transporter in zwei Gewichts- und drei Volumenklassen. Die Iveco e-Daily verfügen über Batteriekapazitäten von 74 kWh bzw. 111 kWh und eine Leistung von 90 kW (122 PS). Die Reichweite beträgt bis zu 230 Kilometer.



Die neuen Zustellfahrzeuge gehen unter anderem an UPS-Niederlassungen in Bielefeld, Düsseldorf, Frankfurt Fechenheim, Hamburg, Herne, Karlsruhe, Kirchheim bei München, Köln, Langenhagen (bei Hannover), Nürnberg und Wendlingen sowie in Bülach bei Zürich in der Schweiz. (aum)