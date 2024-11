Hyundai hält das Rheingau Musik Festival mobil

Hyundai ist neuer Sponsor des traditionsreichen Rheingau Musik Festivals. Als offizieller Mobilitätspartner stellt der Importeur einem der größten privatwirtschaftlichen Musikfestivals Europas für die bis September 2025 laufende Saison eine Flotte von über 30 Fahrzeugen zur Verfügung. Es handelt sich überwiegend um Elektroautos wie Kona Elektro, Ioniq 5 und 6. Die Fahrzeuge tragen das Veranstaltungslogo und dienen auch als Shuttle für die Musiker. In dieser Festivalsaison werden beispielsweise die südkoreanische Geigerin Bomsori Kim, die Band Revolverheld und die italienische Rocksängerin und Songwriterin Gianna Nannini zu Gast sein.

An ausgewählten Veranstaltungsorten präsentiert Hyundai seine Fahrzeuge in malerischer Kulisse. Konzertgäste können bei dieser Gelegenheit auch direkt einen Probefahrttermin beim nächstgelegenen Vertragspartner vereinbaren. Im Rahmen des Sponsorings ist die Marke auch in Print- und Digitalmedien präsent, die vom Veranstalter herausgegeben werden.



Das Rheingau Musik Festival lockt seit fast 40 Jahren alljährlich mehr als 130.000 Zuschauer in die Weinregion unweit von Wiesbaden und Frankfurt am Main. Etwa 170 Konzerte finden an circa 30 historischen Orten wie dem Kloster Eberbach, dem Kurhaus Wiesbaden und dem Schloss Johannisberg statt. Auch in Weingütern, Gestüten und weiteren exklusiven Spielstätten sind unterschiedlichste Veranstaltungen geplant. (aum)