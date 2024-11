Über 250 Auszubildende kamen in die Deutschlandzentrale

Toyota hat an zwei Tagen über 250 Auszubildende zum Kfz-Mechatroniker in der Deutschlandzentrale in Köln-Marsdorf zu Gast gehabt. Beim erstmals stattgefundenen „Service-Azubi-Tag“ ging es in Kurzvorträgen und interaktiven Themenblöcken um die unterschiedlichsten Aspekte aus den Bereichen Vertrieb, Service und Markenstrategien. Auch Themen wie Kundenbindung, Elektromobilität und Konnektivitätsleistungen rund um die „My Toyota“-Smartphone-App wurden an einzelnen Stationen behandelt – ehe am Ende auch noch ein wenig geschraubt werden durfte. Außerdem besuchten die Teilnehmer die Fahrzeugsammlung der Toyota Collection. (aum)