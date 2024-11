Der Kia EV3 lockt mit Willkommens-Bonus

Kia führt am Samstag den EV3 ein. Kurzentschlossene Käufer werden bei teilnehmenden Händlern mit einem „Willkommens-Bonus“ von 1200 Euro belohnt, wenn sie das Fahrzeug bis 30. November bestellen. Der kompakte EV3 wird in zwei Batterievarianten (58,3 und 81,4 kWh) angeboten. Mit seiner Normreichweite von bis zu 605 Kilometern und einem Gepäckraumvolumen von 460 Litern nimmt Kia Klassenbestwerte für sich in Anspruch. Die Preise für den EV3 starten regulär bei 35.990 Euro. (aum)