Mazda verfeinert den CX-60

Mit umfassend modifiziertem Fahrwerk und besserer Ausstattung schickt Mazda den CX-60 ins Modelljahr 2025. Versprochen werden mehr Fahrkomfort, Stabilität und Lenkpräzision. Zudem wird auf die beiden Topversionen Homura und Takumi noch das Komplettpaket „Plus“ aufgesattelt. Der Homura bekommt zudem eine schwarze Nappalederausstattung, einen Vinyl-Leder-Bezug für die Armaturentafel, Dekoreinsätzen im Gun-Metal-Finish in Türen und Mittelkonsole sowie einen schwarzen Dachhimmel. Komplettiert wird das Update zum Modelljahr 2025 durch die neue Metallic-Lackierung Zircon Sand.

Die Fahrwerksmodifikationen betreffen vor allem die Geometrie und Dämpfung der Doppelquerlenker-Vorderradaufhängung sowie die Komponenten der Multi-Link-Hinterradaufhängung. Das steigert die Kontrollierbarkeit und das Abrollverhalten. An der Hinterradaufhängung kommen weichere Federn in Verbindung mit strafferen Stoßdämpfern zum Einsatz, außerdem wurde hier der Federweg vergrößert. Dadurch werden Nickbewegungen minimiert. Ergänzend wurde die Software der Servolenkung, der Fahrdynamikregelungen und des Allradsystems i-Activ AWD neu abgestimmt.



Insgesamt gibt es sechs Ausstattungslinien. Die neuen Versionen Homura Plus und Takumi Plus bieten unter anderem ein elektrisch bedienbares Panorama-Glasschiebdach, ein Bose-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern, eine elektrisch bedienbare Heckklappe mit Sensorsteuerung, ein induktives Ladesystem für Smartphones und einen 360-Grad-Monitor mit „See-Through View“.



Die Preise für den Mazda CX-60 beginnen bei 47.990 Euro. Bestellungen des neuen Modelljahrgangs sind bereits möglich, in den Handel kommen die ersten Fahrzeuge im Februar. (aum)