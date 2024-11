Drei neue Porsche Taycan

Porsche erweitert das Angebot beim Anfang des Jahres umfangreich aktualisierten Taycan um drei weitere Modelle: Die Neuauflage des Taycan GTS knüpft mit einer Spitzenleistung von 515 kW (700 PS) und Launch Control, der auch als Sport Turismo erhältlich ist, und die Einstiegslimousine als Taycan 4 nun erstmals auch mit Allradantrieb. Damit ist die aus dann 16 Modellen bestehende Baureihe erst einmal komplett.

Der Taycan GTS leistet mit Overboost und Nutzung der Launch Control 75 kW (102 PS) mehr als der Vorgänger. Mit der Funktion Push-to-Pass des serienmäßigen Sport Chrono-Pakets lässt sich auf Knopfdruck zudem eine Mehrleistung von bis zu 70 kW für zehn Sekunden abrufen. Beim Taycan GTS verfügt Push-to-Pass außerdem über einen besonders sportlichen Charakter, denn bei niedrigen Geschwindigkeiten wird das Drehmoment auf Launch-Control-Niveau angehoben. Wie beim Taycan Turbo GT wird der Boost durch einen Countdown-Timer im Kombiinstrument angezeigt und mit animierten Ringen im Tachometer dynamisch inszeniert.



Der Taycan GTS erreicht als Limousine und Sport Turismo die 100-km/h-Marke aus dem Stand in 3,3 Sekunden. Das sind 0,4 Sekunden weniger als in bei der Vorgängergeneration. Beim Sprint von null auf 200 km/h verkürzt sich die Zeit bei der Limousine um 1,6 Sekunden auf 10,4 Sekunden. Zugleich verbessert sich die Reichweite um über 120 Kilometer verbessert werden und beträgt bis zu 628 Kilometer nach WLTP.



Typisch für den GTS sind zahlreiche schwarze oder anthrazitgraue Details an der Karosserie. Viele Materialien im Innenraum wurden von den Turbo-GT-Modellen übernommen. Das optionale Interieur-Paket GTS ist neben Karminrot nun auch in Schiefergrau Neo erhältlich.



Das GTS-spezifische Fahrwerk und die optionale Hinterachslenkung sind besonders sportlich abgestimmt. Die Adaptive Luftfederung inklusive Porsche Active Suspension Management (PASM) ist serienmäßig mit Porsche Torque Vectoring Plus kombiniert. Optional ist das aktive Fahrwerkregelsystem Porsche Active Ride mit GTS-spezifischer Abstimmung erhältlich. Analog zum Turbo S bekommt auch der GTS ein markanteres Soundprofil. Mit dieser akustischen Besonderheit hebt er sich von anderen Modellen der Baureihe ab.



Neben dem Cross Turismo ist nun auch die Limousine in der Einstiegsversion mit Allradantrieb verfügbar. Die Leistung des Taycan 4 entspricht dem Taycan mit Hinterradantrieb. Abhängig davon, ob die serienmäßige Performance-Batterie oder die optionale Performance-Batterie Plus im Unterboden sitzt, ergibt sich eine Overboost-Leistung von bis zu 300 kW (408 PS) beziehungsweise 320 kW (435 PS) bei Nutzung der Launch Control.



Mit Performance-Batterie beträgt die Normreichweite bis zu 559 Kilometer, mit Performance-Plus-Batterie sind es bis zu 643 Kilometer nach WLTP. Das sind jeweils rund 35 Kilometer weniger als ohne Allradsystem, das aber mehr Fahrstabilität und mehr Traktion bietet. Trotz eines Mehrgewichts von 80 Kilogramm gelingt der Standardsprint in 4,6 Sekunden. Damit ist der Taycan 4 zwei Zehntelsekunden schneller bei Tempo 100 als der Hecktriebler.



Die neuen Modelle sind ab sofort bestellbar und kommen Anfang nächsten Jahres in den Handel. Den Taycan 4 gibt es zu Preisen ab 106.200 Euro, der Taycan GTS startet bei 147.700 Euro, der Sport Turismo ist 900 Euro teurer. (aum)