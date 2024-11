Über fünf Cent Unterschied beim Tanken

Die Kraftstoffpreise in den einzelnen Bundesländern sind unterschiedlich hoch: Während sie in Thüringen bundesweit zurzeit am höchsten sind, können Autofahrer in Berlin vergleichsweise günstig tanken. Das ist das Ergebnis der aktuellen ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise. Danach kostet ein Liter Super E10 in der Bundeshauptstadt 1,612 Euro. Im Vergleich dazu ist Thüringen mit durchschnittlich 1,664 Euro um 5,2 Cent je Liter teurer. Hamburg steht mit 1,663 Euro je Liter Super E10 als weiterer Stadtstaat auf dem vorletzten Platz im Bundesländer-Ranking.

Auch beim Diesel liegt Berlin an der Spitze: Ein Liter kostet dort im Schnitt 1,543 Euro, nahezu gleichauf mit Bremen. Thüringen ist auch beim Diesel am teuersten: Dort müssen derzeit 1,597 Euro für einen Liter Diesel bezahlt werden. Die Preisdifferenz zwischen dem ersten und dem 16. Platz beträgt 5,4 Cent. Zweitteuerstes Bundesland und nur geringfügig günstiger ist mit Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls ein ostdeutsches Bundesland.



Laut ADAC haben sich bei den Platzierungen im Vergleich zum Vormonat einige Verschiebungen ergeben. So waren Mitte Oktober noch das Saarland und Rheinland-Pfalz die günstigsten Bundesländer, aktuell rangieren beide im oberen Drittel der Tabelle. Schleswig-Holstein (bei Benzin) und Mecklenburg-Vorpommern (bei Diesel) waren im Oktober Schlusslichter, jetzt nehmen beide Bundesländer einen Platz im Mittelfeld ein. Dies zeigt, dass sich im Marktgeschehen laufend etwas verändert. (aum)