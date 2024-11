Caroline Malléus übernimmt die Produktstrategie bei Citroën

Caroline Malléus ist zur Direktorin für Produkt und Strategie bei Citroën ernannt worden. Sie folgt auf Laurence Hansen, deren neue Funktion in Kürze bekanntgegeben wird.

Caroline Malléus trat nach ihrem Abschluss an der Ecole des Mines de Paris 1997 in den damaligen PSA-Konzern ein und bekleidete verschiedene Positionen in der Technik, abwechselnd in Projektmanagement-Positionen in den Plattform-Teams und in Führungspositionen in den Abteilungen Architektur und Physical and Functional Delivery. Im Jahr 2015 kam sie zur Supply Chain und leitete das funktionsübergreifende Projekt zur Produktbeschreibung und Fahrzeugcodierung, das zur Integration der Opel-Systeme bei PSA beitrug. Ab 2019 war Malléus in der Abteilung Programme und Strategie für die Planung von Cockpits und Infotainmentsysteme zuständig, bevor sie 2020 Stabschefin von Stellantis-Chef Carlos Tavares wurde. In ihrer neuen Funktion berichtet sie direkt an den Citroën-Vorstandsvorsitzenden Thierry Koskas. (aum)