Achim Puchert wird CEO von Mercedes-Benz Trucks

Achim Puchert (45) wird zum 1. Dezember CEO von Mercedes-Benz Trucks. Er ist derzeit noch Präsident von Mercedes-Benz do Brasil und Lateinamerika und löst in seiner neuen Funktion Karin Radström ab, die im Oktober zur Vorstandsvorsitzenden der Daimler Truck Holding berufen worden ist.

Achim Puchert hält einen Master of Science in Economics and Business Administration for International Business sowie einen Master in International Management. Er begann seine Karriere im damaligen Daimler-Konzern 2002 und war bis 2010 in internationalen Positionen im Key Account Management, als Management Associate sowie im Marktmanagement und Sales Controlling tätig. Danach wurde er Executive Assistant des Leiters Vertrieb, Marketing und Customer Service Mercedes-Benz Trucks, bevor er die Position des Senior Manager Alliance Office für die damalige Lkw-Kooperation von Daimler in Russland besetzte.



2015 übernahm Puchert die Leitung von Kooperationen und internationalen Industrialisierungsprojekten von Mercedes-Benz Trucks. In dieser Funktion verantwortete er auch die weltweiten CKD-Standorte. 2019 wurde er zum Senior Vice President Sales, Marketing und Customer Service Daimler Truck Asia ernannt und übernahm ein Jahr später auch die Position des Senior Vice President Daimler Truck Overseas. Seit 2022 leitet Achim Puchert als CEO und Präsident Mercedes-Benz do Brasil und Lateinamerika das Lkw- und Busgeschäft in Südamerika. Die dortige Nachfolge ist noch offen. (aum)