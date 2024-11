Rückruf bei Yamaha

Yamaha führt für seine 700-Kubik-Modelle MT-07, Ténéré, Tracer 7 und XSR 700 eine Rückrufaktion durch. Betroffen sind die Modelljahre ab 2023. Bei ihnen kann es dazu kommen, dass die Kupplung bei gezogenem Hebel nicht sauber trennt. Schlimmstenfalls fährt das Motorrad bei eingelegtem Gang unbeabsichtigt aus dem Stand an.

Als Grund gibt Yamaha das seit Dezember 2022 verwendete Korrosionsschutzmittel für die Metallscheiben an. Vermischt es sich mit dem Abrieb, kann sich unter Hitze eine viskose Substanz bilden, die dazu führt, dass Kupplungs- und Reibscheiben aneinander kleben und sich schlecht trennen.



Im Rahmen der Rückrufaktion werden alle Besitzer betroffener Fahrzeuge gebeten, sich an eine Vertragswerkstatt zu wenden. Dort wird die Kupplung ausgetauscht. Das nimmt etwa zwei Stunden in Anspruch und ist natürlich kostenlos. (aum)