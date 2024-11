Die Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Auch die Autowelt hielt wohl den Atem an. Donald Trump, Olaf Scholz und die Diskussionen um die Wirtschaft – und dabei besonders um die Automobilindustrie – zogen das Interesse auf sich. Immer wieder interessant in solchen Situationen: Auf einmal finden die Texte mehr Aufmerksamkeit als die Illustrationen. Die Information zieht das Interesse auf sich – trotz der vielen Motorradfotos von der Messe in Mailand.

415.318 Texte sowie 64.203 pdf- und 50.640 rtf-Dateien wurden in den vergangenen sieben Tagen bei der Datenbank abgerufen. Das waren die Top Ten der Woche:



340.850 Fotos und 9266 Videos lieferte unser Servr in der vergangenen Woche als Downloads an unsere inzwischen fast 350.000 Leser und die Kollegen in den Redaktionen als Downloads aus. Das Foto der Woche zeigt das Facelift von Jeep Avenger, das Video der Woche dem Lexus LX 350h Overtrail. (aum)