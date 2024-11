BMW feiert Richtfest

Die Group BMW hat heute Richtfest für den Bau ihres Talent Campus in München gefeiert. In dem Gebäude in Holzbauweise und mit großflächigen Fenstern findet ab kommendem Jahr die Aus- und Weiterbildung der rund 40.000 Beschäftigten des Konzerns in der Landeshauptstadt statt. Der Campus soll aber auch Treffpunkt für die Anlieger in der Nachbarschaft sein.

Zusätzlich zu den im Campus angesiedelten Schulungsräumen werden auf dem Campusgelände auch Werkstätten, ein Betriebsrestaurant und ein frei zugängliches Café integriert. Darüber hinaus ist geplant, ausgewählte Flächen und Angebote auch für öffentliche Weiterbildungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Die Investitionen belaufen sich auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. (aum)